Hijo de Jenni Rivera revela que el ex de Kim Kardashian le salvó la vida.

En más de una ocasión Johnny López ha intentado arrancarse la vida, pero ha sido Kanye West quien se lo ha impedido.

Recientemente trascendió que quien decidió hacer la auditoría a Rosie Rivera, albacea de Jenni Rivera no fue Chiquis, sino Johnny López, lo que causó la molestia además de sus tíos, de su abuela, Doña Rosa, quien criticó lo que está haciendo

Doña Rosa defendió a sus hijos asegurando que son personas honestas y que sólo están cumpliendo la voluntad de la fallecida cantante: “Él está impuesto a gastarse todo su dinero, está esperando más dinero para seguir gastando”.

Juan Rivera envía un contundente mensaje a sus sobrinos.

Rosie confirmó que fue su sobrino pidió la investigación, pero aseguró sentirse tranquila y sin nada que temer respecto a la administración de los bienes, así lo aseguró en el programa “Hoy día”: “A lo que yo entiendo es Johnny. Yo he hablado con Chiquis de otras cosas”.

Por otra parte Juan Rivera en entrevista a ‘Ventaneando’ confirmó que fue su sobrino Johnny quien promovió dicha auditoría, e indicó que fue la misma Jenni quien en su testamento dejó estipulado la edad que debían tener sus hijos para poder recibir la parte de la herencia que les toca y aseguró que ni él ni Rosie han hecho mal uso de los bienes.

Rosie no quiere saber nada de la jugosa herencia de Jenni Rivera.

“Creo que es mi sobrino el más chico, Johnny, no sé cuánto esté involucrada mi sobrina Chiquis. Esto no es algo nuevo, esto es algo que empezó hace un mes y cachito, pero lo hemos mantenido callado por respeto al legado de mi hermana, no estamos ni molestos ni ofendidos, es algo muy normal”, indicó Juan Rivera.

Johnny no se ha pronunciado públicamente sobre la investigación sobre la administración de los bienes de Jenni Rivera.

Cabe recordar que no es la primera vez que Johnny López está envuelto en polémicas, en 2017 habló públicamente de su orientación sexual a través de un video en sus redes sociales, donde en todo momento estuvo acompañado de su hermana mayor Chiquis Rivera, quien ya había confirmado con anterioridad que su hermano es gay.

Hijos de Jenni Rivera le piden cuentas claras a su tía Rosie.

“Las cosas no salieron en la forma en que yo hubiese querido. Todavía no sé bien mi preferencia sexual, pero sí sé que amo a esta persona muchísimo y estoy feliz, como nunca antes”, indicó el hijo de la Diva de la Banda.

Por otro lado, recientemente en el cumpleaños del rapero Kanye West, aseguró que agradece su existencia, pues impidió que él se quitara la vida en varias ocasiones.

“Ya sea a través de la música o de algún discurso inspirador, Y me ha impedido tantas veces terminar con mi propia vida y por eso siempre estaré agradecido por su existencia. Feliz cumpleaños a mi héroe”, escribió en su momento el joven.

Recordamos a Jenni Rivera en FOTOS.