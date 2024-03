Eclipse solar: Periódico de 1970 predijo el evento astronómico del próximo 8 de abril

Cada vez falta menos para que podamos apreciar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes en su tipo, nos referimos al eclipse solar total que oscurecerá parte de México el próximo lunes 8 de abril de 2024.

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar directa y proyectando una sombra sobre la superficie terrestre. Durante un eclipse solar total, el disco luminoso del Sol queda completamente cubierto por la Luna, creando un oscurecimiento total del cielo durante el día.

De esta forma los mexicanos vivieron el eclipse solar anular en la CDMX [VIDEO] Karina Nova salió a las calles de la Ciudad de México para presenciar el eclipse solar anular y conocer la forma en que lo vivieron los mexicanos.

Para que ocurra un eclipse solar total, la Luna debe estar en su fase de Luna nueva y alineada de manera precisa entre la Tierra y el Sol. Esta alineación precisa es relativamente rara y solo ocurre en ciertas áreas geográficas durante cada evento.

Te puede interesar: Eclipse solar; aquí te decimos cuándo, dónde y cómo verlo

Durante el eclipse solar total, se puede observar la corona solar, que es la atmósfera externa del Sol, que normalmente no es visible debido al brillo del disco solar. La corona es una región extremadamente caliente y dinámica que emite radiación en forma de luz visible y luz ultravioleta.

¿Un periódico de 1970 predijo el eclipse solar?

Ahora que toda la atención se ha centrado en el próximo eclipse solar, un usuario en Reddit publicó una página de periódico que guardaba su vecino y cuyo titular decía: “Millions See Eclipse; next showing in 2024” (Millones ven el eclipse; próxima presentación en 2024).

El titular del diario “The Sunday Journal” fue escrito un domingo 8 de marzo en Lorain, Ohio, Estados Unidos y, aunque el texto ya no se lee con tanta claridad, por la antigüedad del papel, cuenta con una parte donde se asegura que el eclipse solar podrá observarse con mayor claridad en México en 2024.

Ohio newspaper from 1970 forecasting this year’s April 8 solar eclipse.



[📸 u/Fleegle1834] pic.twitter.com/KpMpT9kYUT — Massimo (@Rainmaker1973) March 19, 2024

¿Qué más dice la nota? Más abajo, la nota recalca “Blackout total sin some áreas” (Oscuridad total en algunas áreas). A un costado se pueden seis fotografías que componen una misma imagen.

Te puede interesar: SEP elimina puente del ciclo escolar 2023-2024

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Este hecho desató la locura en redes sociales, donde los internautas se hicieron presentes con comentarios como: “¡Qué genial! Ese es el año que nací. ¡Me alegro de poder ver este!”, “¡Qué bueno que tu vecino todavía tenga una copa de ese periódico!”.

¿Cuándo y dónde ver el eclipse solar total?

El eclipse solat total será el próximo 8 de abril y México tendrá 55 lugares idóneos para ver verlo siendo la ciudad de Mazatlán (2 minutos con 25 segundos), el sitio más destacado para apreciarlo, aunque en el municipio de Nazas de Durango se verá durante un mayor tiempo (4 minutos con 28 segundos).

El eclipse total pasará por México, Estados Unidos y Canadá. Según la NASA, el eclipse solar total alcanzará su magnitud completa a las 11:07 am; no obstante, el mismo iniciará a las 9:51 am y terminará a las 11:31 minutos, por lo que su duración será de 2 horas y 41 minutos.

También te puede interesar: ¿Cuáles son los efectos de los eclipses solares en el clima?