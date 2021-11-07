Horóscopo de hoy Aries domingo 7 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... No te dejes llevar por malos rumores que te han dicho sobre tu pareja.
Aries en el amor
Ha llegado a tus oídos una opinión que no es nada buena acerca de tu pareja, te lo menciona alguien cercano y a quien profesas un gran cariño. Esta noticia no te ha dejado nada bien, y te hace cuestionarte decenas de cosas acerca del rumbo que has elegido para tu vida.
¿Qué es lo que debes hacer? No le tomes importancia a estos chismes, ni siquiera los comentes con tu pareja. No se merece ese mal sabor de boca.