Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Aries domingo 7 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... No te dejes llevar por malos rumores que te han dicho sobre tu pareja.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en el amor

Ha llegado a tus oídos una opinión que no es nada buena acerca de tu pareja, te lo menciona alguien cercano y a quien profesas un gran cariño. Esta noticia no te ha dejado nada bien, y te hace cuestionarte decenas de cosas acerca del rumbo que has elegido para tu vida.

¿Qué es lo que debes hacer? No le tomes importancia a estos chismes, ni siquiera los comentes con tu pareja. No se merece ese mal sabor de boca.

Galerías y Notas Azteca UNO