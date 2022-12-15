Horóscopo de hoy Aries jueves 15 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

El Ángel de la Dirección acude a tu encuentro para mostrarte la realidad y la verdad de todo aquello que se manifiesta ante ti. Las diferentes oportunidades que se presentan ante ti te ofrecen el privilegio de poder elegir con grandeza el camino del amor y de la plenitud. La evolución y la superación crecen a cada paso si nuestras vivencias están llenas de riqueza.