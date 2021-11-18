Horóscopo de hoy Aries jueves 18 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Escribe acerca de tus pensamientos. Este día, nos indica que estás confundido por sentimientos encontrados, y no sabes qué dirección tomar.

Oración: Gracias por ayudarme a encontrar mi creatividad nata y mi sabiduría, para así poder expresarme, expandir mi visón, bendiciones y sanación.

Aries y los Ángeles

El Arcángel Miguel te ayudará a profundizar en tus sentimientos, removiendo capas para así llegar al núcleo de la verdad. Él te aconseja que escribas todo lo que está en tu cabeza, sin editar ni censurar tus palabras.

Mantener un diario privado, te ayudará a tener mejor percepción de la naturaleza de aquello que realmente deseas. Esta claridad iluminará los pasos que debes seguir. Escribe, toma cursos de redacción, aprende un nuevo idioma, únete a un grupo de escritores.