Horóscopo de hoy Aries jueves 29 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Acercarnos con sutileza a nuestra parte más sensible, e impregnarnos de la gran sabiduría del universo.
Aries en la vida
Entramos en un tiempo de gran sensibilidad y clarividencia, más allá del presente. Podemos acercarnos tanto al pasado como al futuro, porque ahora sabemos que el tiempo no existe, que tenemos a nuestra disposición tanto la información de nuestras vidas anteriores como la información del futuro.