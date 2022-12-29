Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Aries jueves 29 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Acercarnos con sutileza a nuestra parte más sensible, e impregnarnos de la gran sabiduría del universo.

Signo Aries 1
Signo Aries 1

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en la vida

Entramos en un tiempo de gran sensibilidad y clarividencia, más allá del presente. Podemos acercarnos tanto al pasado como al futuro, porque ahora sabemos que el tiempo no existe, que tenemos a nuestra disposición tanto la información de nuestras vidas anteriores como la información del futuro.

Galerías y Notas Azteca UNO