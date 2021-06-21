Horóscopo de hoy Aries lunes 21 de junio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Feliz solsticio, entra el Sol en el signo zodiacal de Cáncer. Durante esta estación, todo volverá a la calma y la mala época que has pasado se quedará en un mal recuerdo. Tu estado de ánimo se estabiliza, te sentirás alegre, feliz y con ganas de pasarlo bien.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tiendes a ser desapegado, tanto a las cosas como a las personas, por ello, te conviene trabajar en tu inconstancia, ansiedad e impaciencia.

Tu planta medicinal: el aloe.

Tu color de la semana: rosa, para estar a tono con el cangrejo.