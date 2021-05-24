Horóscopo de hoy Aries lunes 24 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

El Sol en el signo zodiacal de Géminis transita por tu casa 3. Enfócate en tus comunicaciones, en tus colegas, hermanos, vecinos o algo relacionado con las ventas.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

El día es propicio para hacer una conexión poderosa con los ángeles, trabajar en el perdón, cerrar un ciclo o resolver un misterio.

Padmetip: Cada noche antes de dormirte, llámale a tu ángel de la guarda, pídele que te rodee con sus brazos y sus alas, que active tu imaginación para visualizar desenlaces exitosos en tus comunicaciones y te mueva a reconocer y buscar a tus contactos verdaderos.

Color de la semana: Blanco.