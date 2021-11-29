Horóscopo de hoy Aries lunes 29 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en el dinero

No te dejes llevar y vigila tus gastos. En este momento te conviene ahorrar. Si reduces un poco tus gastos, lo pasarás fenomenal este periodo.

Aries en el trabajo

Relaciónate más con la gente del trabajo, así notarás mejoras. Vas a empezar una etapa de gran actividad profesional y lograrás avances.

Aries en el amor

Si no tienes pareja, no vas a parar de conocer gente en estos días. Sal un poco. En el amor vas a tener unas ideas muy claras y acertadas. Te irá bien.

Aries en la vida

Replantea la forma en que estás conduciendo tus asuntos afectivos y económicos. Entrarás en una buena etapa en la que aumentará tu energía y vitalidad.