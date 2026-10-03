OFICIAL: Este es el BAJÍSIMO presupuesto total para los Granjeros; todos sus errores fueron expuestos y multados

El trabajo en equipo de los Granjeros a lo largo de la semana fue destacado. Sin embargo, el Tío Pepe también señaló los errores cometidos y les otorgó el presupuesto más bajo hasta ahora. Además de ello, las multas y los errores cometidos les salieron caros y su dinero disminuyó de manera importante.

El Caporal decidió que, por su desempeño, los participantes tendrían derecho a un presupuesto de 40 mil pesos que para la cuarta semana del reality.

Los Granjeros se mostraron sorprendidos y se preocuparon todavía más cuando Adal Ramones les recordó que tenían una alta deuda que redujo su dinero hasta los 15 mil 660 Plata Cash de presupuesto.

Hasta ahora los Granjeros no han tenido problemas de escasez. De hecho, varios se han quejado porque mucha comida se ha desperdiciado, uno de los errores que el Tío Pepe enfatizó. Así, esta es la primera vez que se enfrentarán a un presupuesto tan bajo lo que podría meterlos en problemas, en especial al Capataz que tendrá que hacer rendir el dinero para que todos estén satisfechos.

Así calificó el Tío Pepe el desempeño de los Granjeros

El Tío Pepe reconoció el trabajo realizado cuidando a los animales y la tarea de reforzar los corrales. Además, felicitó a los Granjeros porque reaccionaron bien cuando uno de los graneros se inundó.

No obstante también les recalcó sus errores, el principal es el desperdicio de alimento, “la cocina requiere una mejor administración, un mejor entendimiento entre ustedes para que al momento de seleccionar sus menús no haya desperdicio”. El Caporal añadió que, además de representar parte del presupuesto dan un mal ejemplo a todo el mundo.

Por esto los Granjeros perdieron miles pesos

Para que los Granjeros entendieran exactamente por qué se le redujo su presupuesto de tal manera, Adal Ramones les mostró las fallas en las que incurrieron, principalmente de Pablo Montero y Niurka quienes cometieron el mayor número de errores. Esta es la lista:

