La Traición lo cambió todo, así quedó la lista de nominados en la cuarta semana de La Granja VIP

Se acerca una nueva gala de eliminación. El próximo domingo el público decidirá quién quiere que permanezca una semana más en La Granja VIP y quién se va. Luego del viernes de Traición, la tabla cambió y así quedó la lista de nominados.

Luego de haber ganado el reto del jueves de Salvación, fue decisión de la Bebeshita quién dejaría fuera de la tabla de nominados. A su vez, Julio Camejo tuvo que decidir quién se uniría de último momento a los participantes en riesgo.

Bebeshita eligió salvar a Kunno. Explicó que lo hacía porque le pareció injusto que fuera elegido por el público como Peón por dos semanas consecutivas y para darle la oportunidad de que la gente lo conozca más. Por su parte, el influencer dijo que se sentía agradecido porque está asustado de lo que está pasando afuera, “estoy intentando ser mi versión más real”, declaró.

A su vez, Julio Camejo puso a Rafael Mercadante en la tabla de nominados. Aseguró que no tiene nada personal contra él pero que sabe que su grupo va por el suyo y, por estrategia, decidió nombrarlo. Rafael simplemente dijo que entendía que es un juego y que en su momento habrá oportunidad de devolver el favor.

Tras dicha decisión, la lista de nominados quedó de la siguiente manera:



Natalia Alcocer

Manelyk González

Azalia Ojeda

Fernando Lozada

Kenny

Rafael Mercadante

Rafa Mercadante fue el traicionado y se convierte en NOMINADO en la cuarta semana de La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

Es momento de votar por tu Granjero favorito

Ya puedes votar por tu Granjero favorito para evitar que sea eliminado el próximo domingo. Basta con escanear el código QR que aparece durante las galas o bien, ir directamente a la aplicación móvil o a la página oficial de Azteca UNO y buscar la pestaña Vota.

Recuerda que votar es totalmente gratuito y que cada día tendrás 10 votos que podrás repartir entre los diferentes nominados o darle todos a uno solo de los Granjeros. Si quieres votos extra, podrás iniciar sesión o ver un breve video.

Será el próximo domingo 4 de octubre cuando se de a conocer quién dejará La Granja VIP y se unirá a La Coreañera, María Karunna y Carlos Trejo, los primeros tres eliminados del reality.

