Horóscopo de hoy Aries lunes 8 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Vivirás un día extraño. Todo parecerá complicarse irremediablemente, pero se solucionará solo. No conseguirás concretar la venta de ese bien del que te quieres desprender. No te desanimes recibirás una mejor oferta.

Caerás en cuenta de que no tienes que llevar todo el peso de tus problemas en los hombros solitariamente. Aprende a compartirlo con quienes te aman.

Aries en el amor

Comparte con tu pareja el día al final, verás que es reparador. Dedícate solo a demostrarle amor.