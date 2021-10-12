Horóscopo de hoy Aries martes 12 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Llegarán cosas que te harán liberarte y sentirte menos pesado emocionalmente.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
Hoy es un buen día para plantearte un viaje. No de esas travesías que se miden en distancias, sino de aquellas que van al interior y que nos conducen a confrontarnos con aquello que nuestro corazón oculta tan hondo, que ni siquiera nosotros podemos interpretar esos secretos.
Debes ir paso a paso, pues de otra manera no resolverás el laberinto.