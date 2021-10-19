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Horóscopo de hoy Aries martes 19 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... No permitas que los chismes te perjudiquen.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

No permitas que los malos entendidos evolucionen, enfrenta y suelta. Estarás presentando cansancio, enrojecimiento y alergias. Evita frotar tus ojos o auto medicarte; es importante que visites al oculista.

Aries en el amor

El amor verdadero consiste en aceptar a los demás tal cual son. Si no te gusta el comportamiento de otros es mejor soltar y seguir un camino separados.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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