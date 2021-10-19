Horóscopo de hoy Aries martes 19 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... No permitas que los chismes te perjudiquen.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
No permitas que los malos entendidos evolucionen, enfrenta y suelta. Estarás presentando cansancio, enrojecimiento y alergias. Evita frotar tus ojos o auto medicarte; es importante que visites al oculista.
Aries en el amor
El amor verdadero consiste en aceptar a los demás tal cual son. Si no te gusta el comportamiento de otros es mejor soltar y seguir un camino separados.