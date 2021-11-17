Horóscopo de hoy Aries miércoles 17 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... ¡Ya ponte a dieta!
Aries en el trabajo
Te dejas el alma en esa tarea, y eso es algo bueno y noble de tu parte. Por ello, es necesario que mires a tu alrededor y reconozcas si alguien más comparte tu misma pasión y realiza un esfuerzo semejante por el proyecto.
Aries en la salud
Este es un buen día para poner orden en la casa, y por casa los astros se refieren a tu cuerpo. Has dejado de lado la disciplina en cuanto a su cuidado, y ese es un error. Es tiempo de programar su cuidado, con ejercicios precisos y una dieta en toda regla. No te desperdicies a ti mismo en aras de la pereza.