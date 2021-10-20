Horóscopo de hoy Aries miércoles 20 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... El amor propio es el principio y el final de todo.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
Toma el lugar que mereces, trabaja en tu amor propio porque como te tratas tú mismo, serás tratado. Con frecuencia inviertes más tiempo en otros que en ti y te quedas en último lugar. Restablece tu orden de prioridades.
Aries en el amor
No busques ni exijas amor, los sentimientos verdaderos surgen por sí mismos. Cuando alguien no te da la misma importancia que tú le brindas, aléjate.