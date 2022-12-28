Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Aries miércoles 28 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Tienes que acceder a tu sabiduría profunda, la que late en tu interior, y conseguirás acceder a las claves para tu vida. Recuerda no caer en el día de los inocentes.

aries 16

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en la vida

Hoy tendrás mucha intensidad emocional; ya que si hoy entra mercurio retrógrado el último del año y es posible que para algunas personas seas un torbellino demasiado rápido. Por eso es importante que pienses dos veces antes de actuar o de explicarse ante los demás. En la profesión debes usar tu lado más simpático y más abierto para lograr que todo resulte armonioso y natural. Es un día muy brillante en tus ocupaciones.

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente

Galerías y Notas Azteca UNO