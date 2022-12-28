Horóscopo de hoy Aries miércoles 28 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Hoy tendrás mucha intensidad emocional; ya que si hoy entra mercurio retrógrado el último del año y es posible que para algunas personas seas un torbellino demasiado rápido. Por eso es importante que pienses dos veces antes de actuar o de explicarse ante los demás. En la profesión debes usar tu lado más simpático y más abierto para lograr que todo resulte armonioso y natural. Es un día muy brillante en tus ocupaciones.

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