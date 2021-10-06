Horóscopo de hoy Aries miércoles 6 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Es importante delegar y trabajar en equipo, de lo contrario, puede haber demasiado agotamiento.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
La Luna nueva favorece la relación con los amigos y las fiestas, pero cuidado con los excesos y con las ganas de aceptar todas las invitaciones, hacer mil cosas y no poder manejarlo.
Aries en el amor
Espera nuevos avances, porque el coqueteo y la relajación están en el aire, trayendo novedades en el mundo afectivo.
Aries en el trabajo
Combinar el trabajo con situaciones externas puede ser difícil, después de todo Urano te trae algo de ansiedad.
Número de la semana: 89