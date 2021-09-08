Horóscopo de hoy Aries miércoles 8 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en la vida

La Luna tiene una gran influencia en las personas y en la naturaleza, los mitos antiguos decían que era capaz de transformar a las personas y hacer aflorar sus más bajos instintos, incluso, hay frases muy asociadas a ella.

Tiene mucho que ver con la libido y los celos, porque se exaltan las pasiones.

Este día está fuertemente asociado con los celos, no necesariamente de la pareja, cualquier tipo de rencor hacia otra persona a causa de un tercero está muy a flote.