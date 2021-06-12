Horóscopo de hoy Aries sábado 12 de junio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... La carta del tarot que te corresponde para este día es: “La Estrella”, representa subir hacia algo.
Horóscopo de hoy
Aries en el Tarot
Sábado para quedarse en la cama, no tienes ganas de hacer mucho.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
En este momento, "La Estrella" sugiere que no puedes evitar caerte de los picos a los que te has subido y que empiezas a subir a alturas aún mayores.
Dos amantes pueden ser reunidos o desgarrados en función de cómo manejan sus emociones y circunstancias. El resplandor del que esta energía habla puede ser cegador y llevarte a tomar decisiones impulsivas y tontas.