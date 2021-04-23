Horóscopo de hoy Aries viernes 23 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Marte ingresa en el signo zodiacal de Cáncer, será un día con el ánimo en alto, con capacidad para resolver muchas cosas en el hogar e incluso mejorar tu calidad de vida.

Aries en el dinero

Debes vigilar tu cuenta corriente, haz todo con cabeza y sin dejarte llevar por impulsos de gastar más dinero del que debes. Tienes que responder ante ciertos pagos. El pagar hace que te honres y honras al dinero.