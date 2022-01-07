Horóscopo de hoy Aries viernes 7 de enero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Te liberas del matrimonio dañino.
Aries en la vida
Este día te liberas, llegó la hora de rescatar tu niño interno y salir de la jaula. Basta ya de sentirte abandonado. Si el camino que lleva tu matrimonio es tortuoso, al fin tomas la decisión de vivir pleno y sin él. Si este año quieres ser madre, ¡felicidades!, estás en el mejor momento. Si estas soltera, entre mas te ames a ti misma, mas pronto llegará tu príncipe.