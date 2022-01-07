Horóscopo de hoy Aries viernes 7 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Este día te liberas, llegó la hora de rescatar tu niño interno y salir de la jaula. Basta ya de sentirte abandonado. Si el camino que lleva tu matrimonio es tortuoso, al fin tomas la decisión de vivir pleno y sin él. Si este año quieres ser madre, ¡felicidades!, estás en el mejor momento. Si estas soltera, entre mas te ames a ti misma, mas pronto llegará tu príncipe.