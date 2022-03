Horóscopo de hoy Cáncer jueves 10 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Cáncer en la vida

Sadbh, el Gnomo te dice:

En la vida debes tener cuidado porque tienes en tu entorno personas que dicen ser tus amigos y no lo son. Surgirán pronto unos grandes cambios, te encontrarás caminos algo difíciles, llenos de mucha oscuridad y falsedad. Te has sentido mal últimamente y lo estás ignorando. Busca ayuda médica, tal vez algo no está funcionando bien en tu interior.