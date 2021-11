Horóscopo de hoy Cáncer miércoles 17 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Cáncer en el amor

Hay un baile pendiente con tu pareja, una cita romántica que no se ha realizado, una escapada a la luz de las estrellas ¿Tu amado o amada no te ha pedido nada de esto? Desde luego que no, pero es que no hace falta, será una sorpresa para ti.

Si estás soltero, es un día en el que debes aclarar, de una vez por todas, tu situación con esa amistad que puede volverse otra cosa. Desde luego, estás feliz de que sea así, pero tienes que conocer los sentimientos verdaderos de esa persona por ti. No des ningún paso sin antes tener la certidumbre de lo que ambos sienten.