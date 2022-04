Horóscopo de hoy Capricornio lunes 25 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Capricornio en el amor

No te esfuerces haciendo algo que realmente no te beneficia. En una relación hay espacio para todo tipo de acusaciones, pero no para las mentiras. no te alejes de tus principios, realmente no merece la pena que renuncies a ellos. Todo lo que buscas de una relación lo tienes delante, sin trampa.

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Capricornio en el trabajo

Trabajando duro has conseguido llegar hasta lo más alto. Aunque en este preciso instante quizás tengas que actualizar algunos datos importantes. Ahora mismo te sentirás como si realmente estuvieras perdido ante una relación laboral que para nada se asemeja a lo que necesitas o deseas.