Horóscopo de hoy Géminis jueves 4 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis y los Ángeles

Serafín cantor: Representa al artista, a la persona creativa que posee un don artístico. Cuando aparece esta energía del "Ángel del Amor" augura un muy buen futuro en la relación de pareja, a la vez que puede anunciar la proximidad de un embarazo.

A veces también muestra a una persona embargada por un estado de tristeza. Determina también, la falta de inspiración. El brillo y la creatividad.

Géminis en la vida

Desarrollar al máximo el don artístico, te brindara satisfacciones a la vez que alejarás toda tristeza que puede en algún momento embargarte. Disfruta de la inspiración para crear todo aquello con lo que has soñado.

Géminis en el amor

Recibe los mensajes de amor que han de llegar para darle muy buen rumbo a la pareja.

