Horóscopo de hoy Géminis jueves 4 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Géminis... Sigue tus talentos artísticos para crear algo nuevo. Buen futuro amoroso.
Géminis y los Ángeles
Serafín cantor: Representa al artista, a la persona creativa que posee un don artístico. Cuando aparece esta energía del "Ángel del Amor" augura un muy buen futuro en la relación de pareja, a la vez que puede anunciar la proximidad de un embarazo.
A veces también muestra a una persona embargada por un estado de tristeza. Determina también, la falta de inspiración. El brillo y la creatividad.
Géminis en la vida
Desarrollar al máximo el don artístico, te brindara satisfacciones a la vez que alejarás toda tristeza que puede en algún momento embargarte. Disfruta de la inspiración para crear todo aquello con lo que has soñado.
Géminis en el amor
Recibe los mensajes de amor que han de llegar para darle muy buen rumbo a la pareja.