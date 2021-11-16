Horóscopo de hoy Géminis martes 16 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis en el trabajo

Tienes muy buenas razones para aceptar la propuesta que te van a hacer este día, y es mejor que no le busques tres pies al gato. Será una buena oportunidad, y te será de gran beneficio. Debes olvidarte de cualquier suspicacia.

La duda es algo natural en ti, pero en esta ocasión las cosas van a salir bien.

Géminis en la salud

Estás disfrutando de un periodo excelente en lo que tiene que ver con tu salud, debes aprovechar esa fortaleza para ponerte en mejor forma. Es un buen día para hacer planes de ejercicio y comenzar con una dieta más rigurosa. Tu cuerpo está en un buen momento, y aceptará el grado el cambio.