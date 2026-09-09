Qué hacer con la esquina al lado de la alacena: 6 ideas para convertirla en una zona funcional

La cocina es uno de los lugares que más se usan en el hogar y por eso es que resulta tan importante que esté perfectamente bien organizado. Esto incluye aprovechar hasta el más mínimo rincón, como ese espacio que queda junto a la alacena y que aunque muchas veces pasa desapercibido, es ideal para optimizar el almacenamiento y sirve para tener todo a la mano para cuando quieras usarlo.

¿Cómo mejorar la organización de la alacena? Las 6 mejores ideas para que tu cocina sea funcional