Qué hacer con la esquina al lado de la alacena: 6 ideas para convertirla en una zona funcional
Remodelar la cocina no siempre requiere de presupuestos exagerado, a veces basta con saber aprovechar los espacios vacíos que quedan junto a la alacena.
La cocina es uno de los lugares que más se usan en el hogar y por eso es que resulta tan importante que esté perfectamente bien organizado. Esto incluye aprovechar hasta el más mínimo rincón, como ese espacio que queda junto a la alacena y que aunque muchas veces pasa desapercibido, es ideal para optimizar el almacenamiento y sirve para tener todo a la mano para cuando quieras usarlo.
¿Cómo mejorar la organización de la alacena? Las 6 mejores ideas para que tu cocina sea funcional
Repisas pequeñas. Por increíble que suene, ese rincón que queda después de la alacena y en el que parece que no cabe nada, es ideal para colocar unas repisas de madera pequeñas. El chiste es elegir las medidas adecuadas y una vez instaladas, se les puede poner frascos, saleros, encendedores y todo lo que necesitas para cocinar.
- Especiero giratorio. Si eres fan de innovar con tus recetas y siempre estás probando nuevos sabores, entonces te conviene tener un especiero giratorio para poner diferentes frasquitos. En lugar de ponerlo a un lado de la estufa, colócalo en la esquina inferior junto a la alacena para que esté cerca del resto de ingredientes.
Estación mini de café. Las personas que son amantes del café, saben la importancia de tener todo lo necesario para preparar deliciosas bebidas al momento. Y cuando no se tiene una mesa especial, se puede aprovechar el rincón que queda junto a la alacena y que casi no se ocupa, para poner una pequeña cafetera y algunas tazas.
- Mueble vertical. Si también quieres sacarle provecho a las paredes de la cocina y queda un buen margen entre la alacena y la barra, considera instalar un mueble vertical que tenga compartimentos para poner frascos y utensilios chicos que no tienen un lugar específico.
Crea un rincón especial para electrodomésticos con la alacena. Para que no tengas la licuadora, freidora y demás electrodomésticos regados por todas partes, está la opción de acondicionar el rincón junto a la alacena para que pongas todas estas herramientas. Además de que hará que la cocina se vea más ordenada, evitará que se maltraten o se caigan.
- Tablero en la esquina de la cocina. Otra de las mejores alternativas para no desperdiciar todo el espacio que queda en el rincón junto a la alacena, consiste simplemente en poner un tablero que quede como libro abierto y vaya instalado en la pared. Esto te servirá para poner recordatorios, recetas y cualquier pendiente.