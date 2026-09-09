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Qué hacer con la esquina al lado de la alacena: 6 ideas para convertirla en una zona funcional

Remodelar la cocina no siempre requiere de presupuestos exagerado, a veces basta con saber aprovechar los espacios vacíos que quedan junto a la alacena.

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Estas son las mejores formas de aprovechar el rincón que queda junto a la alacena|Pinterest, Canva

Escrito por: Andrea Ávila | DR

La cocina es uno de los lugares que más se usan en el hogar y por eso es que resulta tan importante que esté perfectamente bien organizado. Esto incluye aprovechar hasta el más mínimo rincón, como ese espacio que queda junto a la alacena y que aunque muchas veces pasa desapercibido, es ideal para optimizar el almacenamiento y sirve para tener todo a la mano para cuando quieras usarlo.

¿Cómo mejorar la organización de la alacena? Las 6 mejores ideas para que tu cocina sea funcional

  • Repisas pequeñas. Por increíble que suene, ese rincón que queda después de la alacena y en el que parece que no cabe nada, es ideal para colocar unas repisas de madera pequeñas. El chiste es elegir las medidas adecuadas y una vez instaladas, se les puede poner frascos, saleros, encendedores y todo lo que necesitas para cocinar.

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    6 ideas ingeniosas para usar el rincón que queda junto a la alacena de la cocina|Pinterest

  • Especiero giratorio. Si eres fan de innovar con tus recetas y siempre estás probando nuevos sabores, entonces te conviene tener un especiero giratorio para poner diferentes frasquitos. En lugar de ponerlo a un lado de la estufa, colócalo en la esquina inferior junto a la alacena para que esté cerca del resto de ingredientes.

  • Estación mini de café. Las personas que son amantes del café, saben la importancia de tener todo lo necesario para preparar deliciosas bebidas al momento. Y cuando no se tiene una mesa especial, se puede aprovechar el rincón que queda junto a la alacena y que casi no se ocupa, para poner una pequeña cafetera y algunas tazas.

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    6 ideas ingeniosas para usar el rincón que queda junto a la alacena de la cocina|ESPECIAL

  • Mueble vertical. Si también quieres sacarle provecho a las paredes de la cocina y queda un buen margen entre la alacena y la barra, considera instalar un mueble vertical que tenga compartimentos para poner frascos y utensilios chicos que no tienen un lugar específico.

  • Crea un rincón especial para electrodomésticos con la alacena. Para que no tengas la licuadora, freidora y demás electrodomésticos regados por todas partes, está la opción de acondicionar el rincón junto a la alacena para que pongas todas estas herramientas. Además de que hará que la cocina se vea más ordenada, evitará que se maltraten o se caigan.

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    6 ideas ingeniosas para usar el rincón que queda junto a la alacena de la cocina|Pinterest

  • Tablero en la esquina de la cocina. Otra de las mejores alternativas para no desperdiciar todo el espacio que queda en el rincón junto a la alacena, consiste simplemente en poner un tablero que quede como libro abierto y vaya instalado en la pared. Esto te servirá para poner recordatorios, recetas y cualquier pendiente.
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