Horóscopo de hoy Géminis martes 22 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Géminis en la vida

Presta mucha atención a tu familia, hay alguien que te necesita y no lo expresa. Un trámite que llevas tiempo esperando verá la luz. Si en casa tienes una mascota, consiéntela mucho y no dejes que se acerque a otros, ya que estará muy sensible; aprende a disfrutar ese tiempo juntos.

Horóscopos y predicciones para el mes de febrero de 2022.

Géminis en el trabajo

No descuides los temas laborales, ya que estás en la mira de una nueva oportunidad.

Géminis en la salud

Cuida mucho tu salud, ya que hay señales que estás dejando pasar.