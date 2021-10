Horóscopo de hoy Géminis martes 26 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis en el amor

Te debatirás entre estar enamorado por un lado y un poco aburrido de la rutina por el otro. Explora nuevas posibilidades con tu pareja, tanto en tu vida personal como en la cama.

No seas tan crítico con tu forma de ser, limita tus exigencias. Si deseas vivir en armonía debes entender que no puedes dominar la vida de otros.

Géminis en la vida

Debes aprender a vivir en sociedad. Ábrete al cambio, si tú no estás dispuesto a hacerlo nadie lo hará por ti.

Géminis en la salud

Ten cuidado con excesos o descuidos de salud en estas fechas festivas. No es que no comas, sino que lo hagas de forma balanceada. Aprende a decir que no a ciertas comidas. Tu cuerpo te lo agradecerá.



