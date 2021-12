Horóscopo de hoy jueves 2 de diciembre de 2021 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: En estos días, te surgirá un viaje el cual tienes que disfrutar, te hará bien emocionalmente. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Momento de reflexionar, tendrás que tomar una fuerte decisión que cambiará tu vida para bien o para mal. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: No solo debes orar y no hacer nada, tienes que trabajar y pensar en las soluciones, Dios no es mago. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Estás logrando todo lo que te propones y eso es gracias a tu ambición y trabajo, no dejes que te lastime lo que los envidiosos hablan de ti, eres grande y serás muy poderoso. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Momento de volver a tu origen, entras en una etapa nueva de vida, elige bien el amor, el trabajo y el camino. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Estás en la mira de alguien que quiere agredirte, trata de ir siempre acompañado. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Signos de Aire

Géminis: Tienes que disfrutar la vida, puede que pronto se apague tu tiempo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: En tu trabajo sospechan algo malo de ti, mucho cuidado con lo que hablas y con tu comportamiento. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: En este día, todo será nuevo, volverás a la felicidad y a la paz que hace mucho no sentías. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: No te preocupes por los problemas, tendrán solución y podrás encontrar pronto la paz, tienes que ser perseverante. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: No te dejes llevar por la vanidad ni te deslumbres por los lujos, vale más tu vida y tu familia que todo el oro del mundo. Aprende a ser más humilde. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Estarás muy feliz, ahora sabes que ha valido la pena cada segundo de esfuerzo. Eres grande Piscis. Ve tu horóscopo completo aquí...