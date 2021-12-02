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Horóscopo de hoy Aries jueves 2 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... ¡Te vas de viaje!

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en la vida
Muy pronto harás un viaje, ya sea por trabajo o placer, que te llevará lejos de tu hogar, pero será para mejor.

Aries y los Ángeles
Te protege un Ángel que te cuidará en este viaje y te dará sabiduría en tu profesión. Tu Ángel te dice: "Reflexiona sobre el significado oculto de este viaje. Recuerda, los viajes también son internos para lograr renacer y escalar un siguiente nivel".

Aries en el amor
Sentimentalmente tu situación va viento en popa, y gozarás de un buen estado de salud en el transcurso de tu aventura viajera.

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