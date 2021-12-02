Horóscopo de hoy Tauro jueves 2 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Nos han hecho creer que la ambición es mala, sin embargo, el éxito se logra a través de la ambición, pero ten cuidado con los enemigos, aquellos a los que tienen falta de escrúpulos, porque todo les vendrá devuelto.

Tauro en el amor

En el plano sentimental, el ego puede desestabilizar tu vida emocional y de pareja.

Tauro en la salud

En el ámbito de la salud, cuidado con el exceso de ejercicio, puede haber tensiones muy altas a las que estás expuesto para lograr tus objetivos.

Tauro y los Ángeles

Los Ángeles te dicen que es bueno ser ambicioso pero sin ser egoísta.