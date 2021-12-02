Horóscopo de hoy Tauro jueves 2 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tienes el éxito asegurado.
Tauro en la vida
Nos han hecho creer que la ambición es mala, sin embargo, el éxito se logra a través de la ambición, pero ten cuidado con los enemigos, aquellos a los que tienen falta de escrúpulos, porque todo les vendrá devuelto.
Tauro en el amor
En el plano sentimental, el ego puede desestabilizar tu vida emocional y de pareja.
Tauro en la salud
En el ámbito de la salud, cuidado con el exceso de ejercicio, puede haber tensiones muy altas a las que estás expuesto para lograr tus objetivos.
Tauro y los Ángeles
Los Ángeles te dicen que es bueno ser ambicioso pero sin ser egoísta.