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Horóscopo de hoy Tauro jueves 2 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Tienes el éxito asegurado.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida
Nos han hecho creer que la ambición es mala, sin embargo, el éxito se logra a través de la ambición, pero ten cuidado con los enemigos, aquellos a los que tienen falta de escrúpulos, porque todo les vendrá devuelto.

Tauro en el amor
En el plano sentimental, el ego puede desestabilizar tu vida emocional y de pareja.

Tauro en la salud
En el ámbito de la salud, cuidado con el exceso de ejercicio, puede haber tensiones muy altas a las que estás expuesto para lograr tus objetivos.

Tauro y los Ángeles
Los Ángeles te dicen que es bueno ser ambicioso pero sin ser egoísta.

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