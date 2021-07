Horóscopo de hoy Libra martes 13 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Libra en la vida

Este martes 13 es un momento en espera de resoluciones. Recuerda, no hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla.

Limpia tu casa con líquidos de limón o quema cascaritas de limón. De preferencia, deja que el humo se esparza por la entrada de tu casa para que la comunicación sea bastante armónica.