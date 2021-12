Horóscopo de hoy Libra viernes 3 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Libra en el amor

Si estás solo, es posible que tengas que aceptar que no es buen momento para iniciar una relación, tendrás que esperar pacientemente. Si amas a alguien de tu entorno, ese amor no prosperará. Si tienes una relación, tu pareja estará de mal humor por un tiempo, no hagas leña del árbol caído, ya se le pasará. Si tu relación ha durado mucho tiempo, puede que haya llegado el momento de reflexionar y, si es necesario, acabar con la pareja. Así es el amor, acaba, y aquello que amabas se vuelve prisión. Es mejor cerrar el ciclo.

