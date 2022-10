Horóscopo de hoy martes 04 de octubre de 2022 con Padme Vidente

Aries: Hoy es un día en el que debes dejar de adivinar y debes acercarte a esa persona que te interesa para saber qué es lo que trata de decirte… Y si, de hecho, trata de decirte algo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Como suele decidirse “El espectáculo debe continuar”. Es un día para comprobar si las heridas han sanado y ponerse de pie nuevamente. No tienes tiempo para contemplaciones: se demanda tu presencia en espacios que solo tú puedes administrar y preservar. Eres valioso, y por ello no te puedes permitir el aislamiento. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Nada de lo que has vivido en términos de relaciones va a servirte para lo que estás a punto de vivir. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Las malas emociones calan en tu corazón como parásitos. Te hacen adicto a la negatividad. Por ello debes desterrarlas apenas y las sientas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Este es un buen día para tratar de conocer más a esa persona que te gusta. Conocerla realmente, no a través de sus redes sociales y de manera indirecta. Y la mejor manera de hacerlo es observarla en interacción con sus amigos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: En este día te has despertado con una angustia que no se ha desvanecido, y que no consigues explicarte. Se trata de una sensación angustiante, que desde luego debes atender. Es un llamado de atención que no has sabido interpretar: debes hacer esa llamada que has venido aplazando. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Tienes una atracción en el trabajo, y no sabes si es pertinente acercarse a esa persona o evitar un romance que pueda dañar la reputación de ambos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Cuando el ruido en general te abrume, encuentra un espacio en donde puedas disfrutar del silencio, para estar a solas contigo y para volver a encontrar tu centro. No dudes en hacerlo en toda circunstancia que te abrume, pues es justo recuperar nuestro contacto con nuestra fortaleza interior. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Es innecesario que ofrezcas disculpas por ese avance al que no supiste poner freno. Esa persona debe comprender que no hay química y que es mejor no insistir. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Los aliados son inevitables, y en cuanto a tu salud será mejor considerarlos, pues de otra manera el esfuerzo necesario te rebasa. Además, necesitas más y mejores guías: en lo relativo a tu alimentación, al ejercicio, al cuidado de tu salud. Abre la puerta a esos que deseen ayudarte con tu autocuidado. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Puedes esperar sentado a que no suceda nada o ponerte de pie y presentarte. Esa persona que deseas no va a darse cuenta de tu existencia si no eres proactivo y te plantas delante de ella. El amor comienza por un paso, y estás dándolo, pero hacia atrás. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Debes reconstruir tu relación con tu cuerpo. Dejar de verlo como un sin fin de obligaciones con el que no siempre estás de acuerdo. Tienes que aprender a disfrutarlo, a pesar de sus limitaciones y de sus problemas. Y, sobre todo, debes dejar de separarlo de ti mismo. Tu cuerpo eres tú: eres lo que habitas. Ve tu horóscopo completo aquí...

