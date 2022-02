Horóscopo de hoy martes 15 de febrero de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Procura mantenerte relajado, porque todo irá bien, confía en ti mismo. Tu pareja te hará un cumplido muy alentador, él también sabe valorar a diario lo mucho que vales. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Te preocupa tener detractores en el ambiente laboral, pero has de pasar de ellos. No podemos gustar a todo el mundo. Y eso vale también en el trabajo. En el terreno sentimental, si llevas algún tiempo sola, pensando a diario en lo que podía haber sido y no fue, ya es hora de que veas que hay más gente en el mundo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Puedes vivir uno de esos momentos divertidos que a todo el mundo le suceden de vez en cuando, porque hiciste una confidencia a alguien en quien confiabas y ha divulgado tu secreto. Antes de poner el grito en el cielo, indaga bien cómo ha sido. Tal vez tu confidente no tiene la culpa. Más que nada es que se trata de alguien a quien aprecias muchísimo y sería una pena romper esta relación por un error. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: No dejes el trabajo seguro por lo que puede ser un riesgo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: En el trabajo te espera un día tranquilo y de buenas relaciones personales. A la salida, vete con ellos a tomar una copa. Haz tú la propuesta, será muy bien acogida. En el amor, recuerda que los pequeños detalles hacen grandes milagros. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Una persona a la que no conoces demasiado, te hará una oferta que supone un aumento de ingresos, no la aceptes, aunque sea muy tentadora ahora mismo no te conviene. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Aire

Géminis: Todo evoluciona muy rápido y no hay que perder el ritmo. Podrías sentirte incómodo con un comentario de un compañero sobre algo que puedes mejorar. Tendrías que agradecérselo y reconocer que te hace un favor. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Lo mejor es que tal vez encuentres un dinero que habías extraviado. Estará en el lugar que menos imaginas. En el terreno sentimental, puede surgir una bronca con tu pareja. Si te sientes muy enojado, antes de perder el control, sal a dar una vuelta hasta que te calmes. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Aprovecha la noche para pensar en tu labor. Ten en cuenta que tanto el trabajo como el aspecto financiero, están bien aspectados. En el terreno sentimental, necesitas tener a diario más comprensión hacia tu pareja, puede haber despertado tus celos con amistades que ha conocido recientemente. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Tienes muchos amigos, más de los que imaginas y te tienen en gran consideración. En el trabajo procura dar la talla, aunque estés deseando salir y empezar el fin de semana. Con la pareja ya es harina de otro costal. Si no te apetece, no le veas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Ahora que has superado los días, ya puedes ir dejando de lado esta actitud tan seria y reconcentrada. Si recibes una propuesta para asistir a una fiesta o reunión de amigos, acéptala con los ojos cerrados, te conviene más de lo que te imaginas. Con tu pareja, empieza a experimentar cosas nuevas en la intimidad a diario. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Desde ahora no te niegues a ver la realidad, esas cosas negativas también tienen solución y has de aplicarlas para que no te agobien más. En el terreno sentimental, tienes más de una oportunidad de ser feliz, sólo hace falta que no seas tan cabezón y quieras tener aquello que no te corresponde. Ve tu horóscopo completo aquí...