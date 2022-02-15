Horóscopo de hoy Tauro martes 15 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Tendrás más que nunca la intención de cambiar ciertas cosas de tu vida para avanzar, sigues pensando a diario en la posibilidad de un negocio propio ahora que gozas de estabilidad económica. Esto es muy positivo, pero no olvides que esta tranquilidad por el dinero te viene de los ingresos regulares de tu trabajo y que para ti en este empleo existe continuidad.

Intenta compaginar ambas cosas a diario hasta que la situación cambie. Trabaja en tu proyecto a diario y ya decidirás qué hacer cuando lo tengas más adelantado.

Tauro en el amor

Si estás libre sentimentalmente, puede haber una persona muy interesada en ti y quizá tú en él, pero ninguno de los dos se atreve a dar el paso.

