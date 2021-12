Horóscopo de hoy miércoles 1 de diciembre de 2021 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Ni se te ocurra ir a lugares concurridos. Nuevo mes y nueva relación, es momento de volver a enamorarse. Cuida tu dinero, no gastes de más en estas épocas.

Leo: Ya es tiempo para que cambies tu estilo de vida de verdad, estás mal de salud y te descuidas, intenta terminar el año saludablemente.

Sagitario: Suerte en el dinero. Si buscas un amor, lo hallarás antes de que termine este mes.

Signos de Tierra

Tauro: Tu salud está en riesgo, tienes que ir al médico ya mismo. No es tiempo para comenzar una relación, debes enfocarte más en ti antes de cualquier otra situación.

Virgo: Suerte en el amor, pero no tanto en el trabajo, no te desanimes y busca tomar las cosas con calma.

Capricornio: Comienzas a recordar y amar a alguien de tu pasado, reflexiona si esto es algo bueno o no.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Signos de Aire

Géminis: ¡Conocerás al amor de tu vida! Entras en una etapa de calidad en el amor, disfrutarás por mucho tiempo con esta nueva persona.

Libra: Quieres volver con alguien del pasado porque tu pareja ya no te cae, esto no es muy bueno, tu pareja simplemente está siendo ella misma, así la conociste, no le hagas perder el tiempo si ya no sientes lo mismo, no merece ese dolor.

Acuario: Tienes que descansar más, se aproxima sorpresa económica, serás muy feliz este día.

Signos de Agua

Cáncer: Al fin resuelves esos problemas que no te dejan dormir. Inicias el mes con la mente más despejada. Es momento de enfocarte en ti.

Escorpio: El amor no tiene que doler ni hacerte daño, eso que estás viviendo no es amor, toma el valor para alejarte, hay alguien que si te valorará y lo o la conocerás muy pronto.

Piscis: Problemas en el estómago, has comido muchas cosas. Controla tu temperamento.