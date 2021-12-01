Horóscopo de hoy Aries miércoles 1 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en el amor

El amor te sonreirá al iniciar este mes, si ya con este cerramos una vuelta más al sol, la cual es propicia para iniciar una relación, ya sea de romance o de ir conociendo a una persona muy especial, que está por llegar a tu vida o que conoces hace poco tiempo.

Aries en el dinero

En cuanto al dinero, hay que cuidarlo, pues ha sido complicado, con muchos gastos, deberás ahorrar lo más que se pueda para evitar que más adelante necesites recursos y no los tengas.

Aries en la salud

En el tema de la salud, andas bien, pero no puedes bajar la guardia. Así que cuídate y no acudas a tantos lugares concurridos.