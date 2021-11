Horóscopo de hoy Piscis martes 16 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Piscis en el amor

Quieres que estos reproches y rencores se resuelvan por arte de magia, y no pones lo que tu pareja espera de ti; una sincera disculpa. El orgullo sirve, sobre todo, para dilatar el reconocimiento de nuestros errores.

Es preferible un momento de humildad, que agrandar la brecha entre los dos. El amor puede esperar, pero no demasiado. Has sido paciente en cuanto a las dudas de esa persona, pero las cosas no van a darse como tú deseas.