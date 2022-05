Horóscopo de hoy Piscis martes 17 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Piscis en la vida

Si fueras músico, te quitarían el instrumento para que fabriques uno tú mismo. Aunque esto es algo que no es muy evidente. tendrás la sensación de que te están quitando tu arte. Pero eso no es del todo justo. Y eso es lo que este día intenta decirte: que no se debe confundir el instrumento con el arte de manejarlo, ni tus habilidades con tu sensibilidad...

Horóscopos y predicciones para el mes de mayo de 2022.