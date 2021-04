Horóscopo de hoy sábado 24 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy 24 de abril de 2021

Signos de Fuego

Aries: Tienes que ser muy paciente, recuerda que todo llega a su tiempo, por lo que ese proyecto que anhelas saldrá pero a su paso. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Te centras en lo espiritual y valoras lo que significa lo material en estos momentos, que te importará mucho menos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Esa mejora que has emprendido, en lo que respecta a tu organismo, te va a compensar mucho, incluso si supone un esfuerzo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Puede que sea un paso muy importante, porque vas a arriesgar lo justo, pero no tengas ningún miedo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: ¡Ojo con las necedades!, que no te llevarán a buen puerto. Necesitarás moderar tu temperamento para solucionar las discusiones. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Has elegido un camino que quizá te ha alejado de tu lugar habitual, de tus amigos más cercanos o de tu familia, pronto planearás un viaje para verlos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Aire

Géminis: Hay una mejora física, una recuperación de alguna clase que te hace estar más optimista con todo y además, ese tono vital más elevado, lo vas a extender a tu alrededor. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: No dejes que alguien te presione en el trabajo por un capricho o porque necesite dejar salir sus demonios internos, no es tu problema y no lo debes consentir para nada. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Expresas tu malestar con alguien de tu total confianza y eso te hará sentir algo más tranquilo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Luchar contra el tiempo no es la solución, sino adaptarse a nuevas estructuras o a otra manera de hacer las cosas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: No sabrás cómo interpretar las palabras de una persona de la que no te queda claro si quiere amistad o algo más. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Da tu opinión en el trabajo de manera pausada y con la gentileza, se te da tan bien en la mayor parte de las ocasiones. Ve tu horóscopo completo aquí...