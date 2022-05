Horóscopo de hoy sábado 7 de mayo de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Se te va a plantear un dilema en el que los afectos tirarán de ti en dos direcciones. No pierdas los papeles en ningún momento. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Es muy posible que recibas un dinero fácil por un reparto, herencia o comisión. El número 9 te dará una gran alegría en el azar. Disfrutarás de una estabilidad bien merecida, pero no te hagas la importante y trata a tu pareja con mucha ternura. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Si trabajas por tu cuenta, los negocios marcharán bien y tendrás buenos ingresos. No intentes solucionar los problemas de nadie. Observa a tu alrededor: alguien suspira por ti y aspira a que le correspondas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: A veces exiges demasiado a la familia, y quizá esta vez tendrías que meditar si puedes superar la situación en solitario.

Alguien intenta crearte problemas, y como no te andes con cuidado lo conseguirá. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Recibirás una cantidad monetaria a través de un conocido que te quiere ayudar. La suerte te ronda con el número dos. Te rodean los romances, amoríos, galanteos y el morbo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Evita prestar dinero a un familiar para sacarle de un apuro, porque te complicará la vida en un futuro cercano.

Hay una persona muy interesada en vivir un romance contigo, pero tú prefieres otras cosas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de mayo de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Intenta ahorrar haciendo una pequeña inversión, porque últimamente gastas a lo loco y en caprichos. Suerte en los viajes. No acaba de cuajar una relación con alguien que te gusta y la situación se volverá difícil y algo violenta. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Puedes ampliar tus negocios y conseguir ingresos mejores con los que harás una buena inversión. No lo dejes pasar.

Te gustan los líos y te aburre la monotonía, por lo que te sientes atraída por personas complicadas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Consigues lo que quieres de tu pareja y te demuestra continuamente que te quiere. En la familia habrá una discusión por una venta. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: En tu trabajo te valoran y estiman, aunque la cuestión monetaria no quieren ni mencionarla. Ten más paciencia. Estás preocupado por la familia y todos los problemas recaen sobre ti. Tendrás una fuerte discusión con tu pareja, mantén la calma. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Negocia, discute y exige, si es preciso, pero no dejes que minen tu economía. Las relaciones con los compañeros mejoran. La ternura y la atracción serán correspondidas, y el tiempo en compañía será excelente. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Intenta no discutir por asuntos económicos, esta vez, no tienes razón. Buen momento para cambiar de trabajo. No discutas, no es la mejor forma de solucionar los problemas de pareja. Ve tu horóscopo completo aquí...