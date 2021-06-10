Horóscopo de hoy Tauro jueves 10 de junio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Este eclipse está aquí para recordarte tu valía. No habrá más excusas para permitir que tus seres queridos te roben protagonismo o te derriben un poco.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Las críticas pierden su poder cuando las blanden personas que no han revisado su propio inventario y son hipócritas en relación a sus propias acciones. Mira la fuente antes de tomar estos ataques personales; no le des energía a la negatividad.

Convierte una mala situación en una positiva, enfocándote en tus increíbles atributos, adueñándote de ellos y manteniéndote firme en tu confianza.

