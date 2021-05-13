Horóscopo de hoy Tauro jueves 13 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor

No ocultes tu situación sentimental, es el mejor momento para formalizar y vivir nuevas experiencias. Tienes que resolver todo de manera pacífica y con la mejor solución para todos, incluyendo tu pareja.

Tauro en la vida

Debes aceptar esos pequeños cambios que has tenido en tu vida últimamente, y tomarlo con toda la buena actitud posible, para tener buenos resultados a futuro.

Tauro y los ángeles

Tu ángel de la guarda te pide que lo invoques para estar en contacto contigo.