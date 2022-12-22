Horóscopo de hoy Tauro jueves 22 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

El Ángel de la Expansión, indica que estás en el momento adecuado para trazar una línea en tu destino. Los ángeles están a tu lado para guiarte en este momento en que te encuentras. Sin importar los errores del pasado, hoy tienes una nueva oportunidad. Dedica un tiempo para ti y decide qué es lo que deseas de esta vida. Asume la responsabilidad de tu destino y vive con conciencia las nuevas vivencias que llegan a tu vida.