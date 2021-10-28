Horóscopo de hoy Tauro jueves 28 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Ten coraje y defiende tus creencias, en esta situación necesitas actuar según tus convicciones, aún si otros no están de acuerdo.

Tauro y los Ángeles

Ariel te protege del daño y te guía para que seas un amoroso guerrero de la luz. Si te paras en tus creencias serás modelo para otros.

Es una importante forma de enseñanza espiritual, en la cual das ejemplos de coraje y de plantarse en sus propios principios.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!