Horóscopo de hoy Tauro lunes 2 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en la vida

Deberás tener mucha claridad en tu forma de poner en práctica tus ideas y en la manera de desarrollar tus genialidades. Es aconsejable que mantengas mucha atención en la forma de expresarte y de mantener las conversaciones con personas próximas y de tu entorno.

Podrás acelerar una profunda cercanía con los seres queridos; ya que se trata de que lleguen a acuerdos importantes y relacionados con la estabilidad y la manera de ser equitativos las ideas de en conjunto para ir al unísono en todo, deberás perseguir la estabilidad tanto en tu vida como en los asuntos de la familia que necesites solucionar, o que precisen de un giro para conseguir que todo sea más sencillo. Es un día importante para que la armonía los rodee.

El color de la semana: café

