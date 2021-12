Horóscopo de hoy Tauro lunes 20 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en el trabajo

Habla con tus socios del trabajo, parece que piensan en algún proyecto y tú también deberías ser parte de esto.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Aries en la vida

Día de mucho amor para la familia. No entres en conflictos que no te corresponden, no te ganes enemigos. Necesitas disfrutar más la vida, siempre mira el lado positivo de todo.